السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود رجال الأمن لتطبيق منع التجول بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

يبذل رجال رجال الأمن جهوداً كبيرة ومتميزة لتطبيق منع التجول في العاصمة المقدسة، إضافة الى منع الدخول والخروج منها ، ولم تمنعهم ‏حرارة الشمس من تأدية مهامهم وحماية المجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس

ورصدت عدسة "واس" تلك الجهود التي يقوم بها رجال أمننا البوسل في كافة الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة ومنع التجول، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي تلك الطرق والشوارع على مدار الساعة.

// انتهى //

16:51ت م

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مكة المكرمة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسيبذل رجال رجال الأمن جهوداً كبيرة ومتميزة لتطبيق منع التجول في العاصمة المقدسة، إضافة الى منع الدخول والخروج منها ، ولم تمنعهم ‏حرارة الشمس من تأدية مهامهم وحماية المجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أمنه.ورصدت عدسة "واس" تلك الجهود التي يقوم بها رجال أمننا البوسل في كافة الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة ومنع التجول، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي تلك الطرق والشوارع على مدار الساعة.// انتهى //16:51ت م0117

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