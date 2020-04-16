السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 5183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و551 حالة وفاة



مدريد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت إسبانيا اليوم 5183 حالة إصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن 551 شخصاً توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الوباء 19130 شخصاً.

// انتهى //

16:42ت م

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مدريد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت إسبانيا اليوم 5183 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 182816 حالة.وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن 551 شخصاً توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الوباء 19130 شخصاً.// انتهى //16:42ت م0114

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