السعودية اليوم / هولندا تسجل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 حالة وفاة



لاهاي 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد الصحة العامة الهولندي أنه تم تسجيل 181 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3315 حالة وفاة.

// انتهى //

16:41ت م

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لاهاي 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت هولندا اليوم 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة في البلاد إلى 29214 حالة.وأفاد معهد الصحة العامة الهولندي أنه تم تسجيل 181 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3315 حالة وفاة.// انتهى //16:41ت م0113

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