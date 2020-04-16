السعودية اليوم / العثيمين يدعو إلى اللجوء لأحكام فقه النوازل وحفظ النفس في محاربة وباء كورونا المستجد



جدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن جائحة وباء

جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الطبية الفقهية الثانية التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، حول موضوع "انتشار الإصابة بفيروس كوفيد – ١٩ كورونا المستجد"، بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء الشرعيين، وناقشت الأحكام المتعلقة بالجائحة خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وقال العثيمين " إن انعقاد الندوة يأتي في الوقت المناسب حيث تتاح الفرصة للتوفيق بين آراء العلماء والخبراء في ميادين الطب والشريعة بشأن تفشي المرض، بغية صياغة موقف متناغم يسهم في دعم جهود صناع القرار في الدول الأعضاء من أجل التصدي لانتشار المرض والتخفيف من آثاره السلبية.

وأردف قائلاً: إن من مقاصد الشريعة، حفظ النفس باعتباره واحداً من الضرورات الخمس خاصة في مواجهة عدو غير مرئي، حيث يلتزم جميع مكونات المجتمع بمحاربته , مشددا على أن المشاركين في الندوة أمام مسؤولية شرعية وإنسانية عظيمة تكمن في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل، فضلاً عن حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي تتخذها الحكومات في مجابهة هذا الوباء.

يذكر أن ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأتي إثر الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية المعنية بالصحة بشأن جائحة كورونا المستجد، حيث دعا الاجتماع، الفقهاء والدعاة إلى أخذ دورهم في حث المسلمين على تتبع العادات التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف من نظافة والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة للحماية من المرض.

وناقشت الندوة، من خلال الاجتماع الافتراضي أحكام عزل المريض بالفيروس وعزل المريض المشتبه بحمله للفيروس عن أسرته أو ما يسمى بالتباعد الاجتماعي، والأحكام المرتبطة بالعبادات فيما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصوم رمضان، وأحكام النظافة الشخصية والاحتياطات اللازمة وبخاصة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة.

// انتهى //

16:16ت م

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جدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) تهدد جميع بني البشر دون اعتبار لمواقعهم أو ألوانهم أو جنسهم أو معتقداتهم، لافتاً إلى أن المرض الذي عصف بالاقتصاد العالمي، ومختلف المجالات الاجتماعية امتد أثره كذلك إلى الطريقة التي نمارس بها الشعائر الدينية .جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الطبية الفقهية الثانية التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، حول موضوع "انتشار الإصابة بفيروس كوفيد – ١٩ كورونا المستجد"، بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء الشرعيين، وناقشت الأحكام المتعلقة بالجائحة خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.وقال العثيمين " إن انعقاد الندوة يأتي في الوقت المناسب حيث تتاح الفرصة للتوفيق بين آراء العلماء والخبراء في ميادين الطب والشريعة بشأن تفشي المرض، بغية صياغة موقف متناغم يسهم في دعم جهود صناع القرار في الدول الأعضاء من أجل التصدي لانتشار المرض والتخفيف من آثاره السلبية.وأردف قائلاً: إن من مقاصد الشريعة، حفظ النفس باعتباره واحداً من الضرورات الخمس خاصة في مواجهة عدو غير مرئي، حيث يلتزم جميع مكونات المجتمع بمحاربته , مشددا على أن المشاركين في الندوة أمام مسؤولية شرعية وإنسانية عظيمة تكمن في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل، فضلاً عن حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي تتخذها الحكومات في مجابهة هذا الوباء.يذكر أن ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأتي إثر الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية المعنية بالصحة بشأن جائحة كورونا المستجد، حيث دعا الاجتماع، الفقهاء والدعاة إلى أخذ دورهم في حث المسلمين على تتبع العادات التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف من نظافة والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة للحماية من المرض.وناقشت الندوة، من خلال الاجتماع الافتراضي أحكام عزل المريض بالفيروس وعزل المريض المشتبه بحمله للفيروس عن أسرته أو ما يسمى بالتباعد الاجتماعي، والأحكام المرتبطة بالعبادات فيما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصوم رمضان، وأحكام النظافة الشخصية والاحتياطات اللازمة وبخاصة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة.// انتهى //16:16ت م0106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.