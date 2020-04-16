

جدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أنهت جامعة الملك عبدالعزيز المرحلة الأولى لمبادرة "كلنا معك" لدعم طلبة الجامعة الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية والفصول الافتراضية للتعليم عن بعد ، وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي ، وبلغ عدد المستفدين من المبادرة 540 طالباً وطالبة .

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت دراسة جميع الطلبات التي تم تسجيلها عبر الرابط المخصص للمبادرة من قبل فرق العمل التي شكلت من عمادة شؤون الطلاب وتم توفير أجهزة الحاسب الآلي لـ 540 طالباً وطالبة من أصل 800 مستحق ، كما تم توفير خدمة التوصيل للمنازل وأشرفت عليها العمادة بالتعاون مع شركة "ساعي" للتوصيل .

وبين أن جامعة الملك عبدالعزيز قدمت مجموعة من المبادرات الرائعة التي تمس الحاجة الحقيقية لطلابنا وطالباتنا وتقف بجوارهم للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية مع الظروف الحالية ، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة وستقدم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات .

وقدم عميد شؤون الطلاب الشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني لدعمهم المستمر ، وللفرق المكونة من منسوبي ومنسوبات عمادة شؤون الطلاب من الشطرين الطلاب والطالبات التي اشتركت في وقت قياسي وعملت بكل طاقتها حتى وصلت الأجهزة لمستحقيها .

يذكر أن المبادرة شهدت تفاعلاً كبيرا ًمن الطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة وحرص الجامعة على مساعدتهم والاطلاع بدورها الوطني تجاههم.

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16:01ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توفر أكثر من 500 جهاز حاسب آلي للطلبة ممن تعذر وصولهم للفصول الافتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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