السعودية اليوم / 500 متدرب ومتدربة استفادوا من البرامج والدورات المنفذة بصناعي الطائف



الطائف 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

نفذ المعهد الصناعي بالطائف عددًا من البرامج و الدورات التدريبية عن بعد عبر الموقع الإلكتروني على مدار ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، استفاد منها اكثر من 500 متدرب ومتدربة.

وتضمنت الدورات والبرامج التي أشرف على تنفيذها مدير المعهد المهندس إبراهيم السفياني، عدة تخصصات شملت: الحاسب الآلي، والميكانيكا العامة، إضافة إلى النجارة والكهرباء، وكذلك الأعطال المنزلية وكيفية التعامل معها.

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15:56ت م

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