السعودية تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 6380

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، وفقا للبيان.



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.

وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها5307حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وتابع : تم تسجيل 59 حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 990 حالة وتسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 بحسب صحيفة سبق .

وقال الدكتور العبد العالي : هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ونؤكد على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات و تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.

وجاءت الإصابات الـ 518 الجديدة حسب المدن كالتالي :

جدة 195

المدينة 91

الرياض 84

مكة 58

الدمام 38

الطائف 13

القطيف 5

الجبيل 4

جازان 3

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رأس تنورة 3

ينبع 3

أبها 2

المويه 2

الليث 2

الطوال 2

القويعية 2

القريات 2

الظهران 1

الهفوف 1

بريدة 1

خميس مشيط 1

عنيزة 1

خليص 1

الخبر 1

أضم 1

الجفر 1