شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 518 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

• تسجيل 59 حالة تعافي.. وملتزمون بجداول تطعيم الأطفال

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت في مجموعة من مدن المملكة، موضحاً أن إجمالي الحالات 6.380 حالة، منها 5.307 حالة نشطة و 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

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وأكد تسجيل 59 حالة تعافٍ، ليرتفع الإجمالي إلى 990 حالة، وتسجيل 4 حالات وفيات تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى83 حالة وفاة.

وأوضح ضرورة البقاء في المنازل والتقيد بالإجراءات والإرشادات الصحية، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من الحالات في مواقع مساكن العمالة، ودعا أصحاب المنشآت التقيد بالتعليمات والإجراءات

وأشار إلى أنه لا قلق من تطعيمات الأطفال وأكد على الالتزام بجداول التطعيم.