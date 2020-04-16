شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري افتراضي لبحث آثار كورونا بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

• تشكيل فريق عمل لرصد المستجدات المرتبطة بإنسيابية السلع بين دول المجلس

عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون عن طريق تقنية الاتصال المرئي، اجتماعها الاستثنائي الثاني اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020م، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الامارات ، ومشاركة وزراء التجارة بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الوزراء للمستجدات حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (covid19)،والاجراءات المتخذة في دول مجلس التعاون على المستوى المحلي. وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للتصدي لهذه الجائحة، والتشاور في أنجع وأمثل السُبل والممارسات لتخفيف آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. كما تم مراجعة الخطط والتدابير المتخذة سلفاً لأجل ضمان انسياب السلع الاساسية والضرورية بين دول المجلس، وتوافرها في منافذ البيع بشكل طبيعي.

كما اطلع الوزراء على ما توصل إليه وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاستثنائي الثاني الذي عقد يوم 10 أبريل 2020م عن طريق الاتصال المرئي، وقرروا الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين دول المجلس، والعمل على حل المشاكل التي قد تعيق من انسيابية السلع في التجارة البينية.