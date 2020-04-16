- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم توزيع حالات كورونا في الجديدة .. جدة 195 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توزيع حالات كورونا في الجديدة .. جدة 195
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في السعودية يوم أمس والبالغ عددها 518 حالة.
وجاءت الحالات الجديدة كما يلي: جدة 195، المدينة المنورة 91، الرياض 84، مكة المكرمة 58، الدمام 38، الطائف 13، القطيف 5، الجبيل 4.
كما تم رصد 3 حالات في كل من جازان ورأس تنورة وينبع إضافة إلى حالتين في كل من أبها، الموية، الليث، الطوال، القويعية، القريات.
كذلك سجلت كل من الظهران، الهفوف، بريدة، خميس مشيط، عنيزة، الخبر، خليض، أضم والجفر حالة واحدة في كل منهم.
يذكر أن إجمالي عدد الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة منها 5307 حالات نشطة في حالة مستقرة باستثناء 71 حالة تتلقى العناية في الرعاية المركزة.
وقال العبدالعالي إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 83 حالة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع حالات كورونا في الجديدة .. جدة 195 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.