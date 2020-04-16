توزيع حالات كورونا في الجديدة .. جدة 195

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في السعودية يوم أمس والبالغ عددها 518 حالة.

وجاءت الحالات الجديدة كما يلي: جدة 195، المدينة المنورة 91، الرياض 84، مكة المكرمة 58، الدمام 38، الطائف 13، القطيف 5، الجبيل 4.

كما تم رصد 3 حالات في كل من جازان ورأس تنورة وينبع إضافة إلى حالتين في كل من أبها، الموية، الليث، الطوال، القويعية، القريات.

كذلك سجلت كل من الظهران، الهفوف، بريدة، خميس مشيط، عنيزة، الخبر، خليض، أضم والجفر حالة واحدة في كل منهم.

يذكر أن إجمالي عدد الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة منها 5307 حالات نشطة في حالة مستقرة باستثناء 71 حالة تتلقى العناية في الرعاية المركزة.

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وقال العبدالعالي إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 83 حالة.

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