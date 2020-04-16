شكرا لقرائتكم توظيف نظم المعلومات الجغرافية للتأكد من احترازات كورونا بسكن العمال بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وظفت أمانة محافظة جدة مركز نظم المعلومات الجغرافية لسهولة التأكد من تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سكن العمال بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إجراءات الأمانة واستعداداتها لمواجهة هذه الجائحة .

وعمل المركز على تطوير نموذج إليكتروني للإفصاح عن مواقع سكن العمال للمنشآت التجارية، للإسهام في تسهيل مهمة أمانة محافظة جدة والجهات المعنية في الكشف السريع عن مواقع سكن العمالة عبر الخرائط الجغرافية ومن ثم زيارتها والتأكد من تطبيقها للائحة اشتراطات السكن المحدثة بجانب فحصها وتعقيمها بما يضمن الوقاية المبكرة من أي انتشار للفيروس – لا قدر الله-.

يذكر أن أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة شرعت في تنفيذ جولات على ميدانية مكثفة على مواقع سكن العمالة في أنحاء المحافظة لشرح الإجراءات الوقائية بعدة لغات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات المحددة.