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تطبيق الإجراءات الوقائية على مداخل طريف على مدار 24 ساعة
متابعات الخليج 365 - واس
تطبق في المداخل البرية لمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، الإجراءات الاحترازية لتحييد انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد على القادمين إليها عبر هذه المداخل ، من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) قبل دخول المحافظة أو المرور من خلالها.
وشاركت بلدية طريف في أعمال التطهير والتعقيم للسيارات ، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الفيروس ، وطبقاً للتوجيهات المستمرة والمشددة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة محافظ طريف بدر بن نجر الصقر .
وتابعت اليوم وكالة الأنباء السعودية ” واس ” عمليات الفحص من قبل النقاط الأمنية والصحية التي تتمركز في مداخل المحافظة على مدار الـ 24 ساعة ويأتي ذلك بجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة وبمتابعة سمو أمير المنطقة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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