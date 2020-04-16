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شكرا لقرائتكم الصحة: تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة: تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم رصد 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في المملكة يوم أمس.
وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 6380 حالة منها 5307 حالات نشطة في حالة مستقرة باستثناء 71 حالة تتلقى العناية في الرعاية المركزة.
وقال العبدالعالي إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 83 حالة.
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