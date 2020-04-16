الصحة: تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم رصد 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في المملكة يوم أمس.

وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 6380 حالة منها 5307 حالات نشطة في حالة مستقرة باستثناء 71 حالة تتلقى العناية في الرعاية المركزة.

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وقال العبدالعالي إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 990 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 83 حالة.

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