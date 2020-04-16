السعودية | السعودية تسجل 518 إصابة كورونا.. ومساكن العمال الأخطر

شكرا لقرائتكم السعودية تسجل 518 إصابة كورونا.. ومساكن العمال الأخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا المستجد، أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي الخميس، تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من المرض، ليصل الرقم الإجمالي لعدد المتعافين إلى 990 حالة، فيما سجلت المملكة 518 إصابة جديدة ⁧بكوفيد 19.

كما أشار المتحدث إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 83 حالة بعد تسجيل 4 وفيات لغير سعوديين في البلاد، بسبب الوباء، كانوا يعانون مشاكل صحية.

من جهة أخرى، أفادت الصحة السعودية أن مساكن العمال تعد ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات انتشار الوباء، وأشارت إلى أنها وجهّت رسائل توعوية لمساكن العاملين بأكثر من لغة.

إلى ذلك، أكدت الصحة على أهمية الالتزام بمواعيد التطعيمات بالنسبة للأطفال.

"نتأكد من توفير السلع"

في السياق، أكدت وزارة التجارة السعودية، الخميس في المؤتمر اليومي الخاص بتطورات كوفيد 19 في المملكة، أنها سيّرت جولات بشكل مستمر، للتأكد من توفر السلع والالتزام بالأسعار، مشيرة إلى أنها اتبعت نظاماً إلكترونياً للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع.

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بدوره، أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة في السعودية عبدالرحمن الحسين، أن الواردات الغذائية لا تزال تصل المملكة بوفرة من الشركاء التجاريين.

إلى ذلك أوصت وزارة التجارة السعودية، بعدم الاستماع للشائعات والعودة لمصادر المعلومات الرسمية.

"سنصل بر الأمان"

يشار إلى أن المتحدث باسم الصحة السعودية كان قد أوضح، الثلاثاء الماضي، أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذراً من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس.

وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبياً، مشيراً إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

فيما أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قبل أيام، أن أعداد مصابي كورونا تضاعف تقريباً خلال أسبوع، ما يشكل تحدياً للجميع.

وشدد الربيعة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي، مؤكداً على ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلاً: "إذا التزمنا جميعاً سوف نصل إلى بر الأمان".