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أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن؛ وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (1366) بتاريخ 7/1/1440هـ، المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية التي يُشرف عليها وزير البيئة والمياه والزراعة ويرأس مجالس إدارتها، والتنسيق مع وزارة المالية في حال الحاجة.
وأوضحت الوزارة أن الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية، حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.
وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة "زراعي" وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.
ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة مربي الدواجن
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 03:43 PM
ضمن برنامج الإعانات الزراعية.. الأكبر لقطاع الدواجن خلال شهر واحد"البيئة" تودع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن
أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن؛ وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (1366) بتاريخ 7/1/1440هـ، المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية التي يُشرف عليها وزير البيئة والمياه والزراعة ويرأس مجالس إدارتها، والتنسيق مع وزارة المالية في حال الحاجة.
وأوضحت الوزارة أن الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية، حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.
وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة "زراعي" وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.
ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.
، "البيئة" تودع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ،
المصدر : الخليج 365
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