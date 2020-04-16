، "الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.

وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وتابع : تم تسجيل ٥٩ حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة وتسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة

وقال الدكتور العبد العالي : هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ونؤكد على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات و تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.

وجاءت الإصابات الـ 518 الجديدة حسب المدن كالتالي :

جدة 195

المدينة 91

الرياض 84

مكة 58

الدمام 38

الطائف 13

القطيف 5

الجبيل 4

جازان 3

رأس تنورة 3

ينبع 3

أبها 2

المويه 2

الليث 2

الطوال 2

القويعية 2

القريات 2

الظهران 1

الهفوف 1

بريدة 1

خميس مشيط 1

عنيزة 1

خليص 1

الخبر 1

أضم 1

الجفر 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد