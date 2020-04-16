محمد بن مسعود - الدمام - تتعمق تدريجياً من السبت بسحب رعدية ممطرة تبلغ ذروتها الاثنين توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً. وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد. وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين. وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.خبير الارصاد حسن كراني 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 03:38 PM تتعمق تدريجياً من السبت بسحب رعدية ممطرة تبلغ ذروتها الاثنين Advertisements تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً. وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد. وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين. وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول. الكلمات المفتاحية ، تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً ،

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