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أجرت فرق صحة الجوف الكشف المبكر من خلال الفرز البصري لأكثر من 8 آلاف عامل في 100 موقع خلال الأيام الماضية في مدن ومحافظات منطقة الجوف.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
وخصصت "صحة الجوف" فرقًا ميدانية من الصحة العامة تضم 30 فنيًا وطبيبًا، تقوم بزيارة مساكن العمالة في الشركات والمؤسسات والمواقع العامة، حيث جرى قياس درجات الحرارة للعاملين، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، وتوجيههم نحو الإجراءات الصحيحة للوقاية من فايروس كورونا.
وذكرت "صحة الجوف" أن هذه الفرق بشكل يومي ويضاف لها ما تقوم به من تفعيل نقاط الفرز بمداخل المنطقة والتأكد من سلامة المسافرين والعابرين قبل دخولهم للمنطقة.صحة الجوف فيروس كورونا الجديد
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 03:34 PM
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
أجرت فرق صحة الجوف الكشف المبكر من خلال الفرز البصري لأكثر من 8 آلاف عامل في 100 موقع خلال الأيام الماضية في مدن ومحافظات منطقة الجوف.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
وخصصت "صحة الجوف" فرقًا ميدانية من الصحة العامة تضم 30 فنيًا وطبيبًا، تقوم بزيارة مساكن العمالة في الشركات والمؤسسات والمواقع العامة، حيث جرى قياس درجات الحرارة للعاملين، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، وتوجيههم نحو الإجراءات الصحيحة للوقاية من فايروس كورونا.
وذكرت "صحة الجوف" أن هذه الفرق بشكل يومي ويضاف لها ما تقوم به من تفعيل نقاط الفرز بمداخل المنطقة والتأكد من سلامة المسافرين والعابرين قبل دخولهم للمنطقة.
، "صحة الجوف" تجري الفرز البصري لـ 8 آلاف عامل ،
المصدر : الخليج 365
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