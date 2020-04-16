شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ القتل حد الحرابة في القاعدي منفذ هجوم حديقة الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بأحد بمنفذ الهجوم المسلح في حديقة الملك عبدالله بالرياض ( عماد عبدالقوي المنصوري - يمني الجنسية – والذي قام بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً، ولكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالصك رقم 41330 في 12 / 6 / 1441هـ، ومن المحكمة العليا بالقرار رقم 208 / 1 / 1 في 20 / 7 / 1441هـ، وصدر الأمر الملكي رقم 47970 في 13 / 8 / 1441هـ القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني المذكور وذلك بقتله.

تطورات القضية

بدأت فصول القضية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/3/14 حيث أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديم عرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح وألقي القبض عليه (مقيم)، يبلغ من العمر (33 عاماً)، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

و نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجلستها الأولى، في القضية وكلفت وزارة العدل محامياً للمتهمين، عقب عرض الدعوى عليها، وذلك على نفقة وزارة العدل.

وحملت صحيفة الدعوى اتهامات وجهت للمتهم الأول،

من ابرزها الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن ما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية.

كما عمد المتهم إلى ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب بين الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض آخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرياض المقامة في كان جريمته.

وتورط المتهم الأول في الانتماء إلى تنظيم القاعدة في اليمن المصنف تنظيما إرهابيا، واشتراكه معه في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية.

وعمد المتهم إلى إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما ويلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه من جهازه الجوال وإرساله لآخرين عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب».

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وحملت صحيفة الدعوى ضد المتهم الثاني جملة من الاتهامات، من أبرزها اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، ما أدى لطعن وإصابة مجموعة من الفرقة المشاركة في العرض.

وتستر المتهم الثاني على تخطيط المتهم الأول لجريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن، كما تستر على انضمام المتهم الأول لكيان إرهابي وعلمه بشروعه بتنفيذ جريمة إرهابية خطط لها المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.

وواجه المتهم الثاني اتهاما بالاشتراك في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي 2500 ريال مزيفة، وتستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، ودخوله للمملكة بطريقة التهريب.

وبعد عدة مداولات مرت بها المحاكمة وبحضور وسائل الإعلام وممثلي من هيئة حقوق الإنسان . اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم ابتدائي بالحكم بحد الحرابة وتقترح ان تكون العقوبة القتل على مرتكب، الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة

واصدرت على المتهم الثاني بالسجن 12 سنة و6 أشهر وغرامة 30 الف والابعاد عن البلاد . وذلك بعد ان ردت طلب المدعي العام بحد الحرابة.

مشاهدات من الجلسات ..

حضور وسائل الإعلام وممثلين من هيئة حقوق الإنسان

الجلسة كانت بحضور محامي المتهمين .

الجلسة كانت مشتركة بحضور 3 قضاة

ضبط مع المتهم الاول سكين ومنشار

المتهم سبق وظهر في فديوهات ينتقد هيئة الترفيه ويحرض ضدها