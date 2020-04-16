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2020-04-16 القيادة المركزية: اقتراب البحرية الإيرانية من السفن الأمريكية بالخليج خطير واستفزازي متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements انتقدت القيادة المركزية الأمريكية اقتراب قطع تابعة للبحرية الإيرانية من السفن الأمريكية في الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية إن هذا التصرف خطير واستفزازي.

وكانت مجموعة كبيرة من القوارب الإيرانية قد اقتربت من خمس سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية للخليج العربي.

كما نشرت القيادة المركزية الأمريكية تقريرا، أعلنت فيه أن 11 سفينة إيرانية قامت بمناورة خطيرة واقتربت من سفنها الحربية. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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