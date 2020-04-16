شكرا لقرائتكم مدني أحد رفيدة يوزع نشرات توعوية وتعريفية عن السلامة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-16 مدني أحد رفيدة يوزع نشرات توعوية وتعريفية عن السلامة المنزلية ضمن حملة سلامتك بمنزلك غايتنا متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- احدرفيدة نفَّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة جولات ميدانية في عدة مواقع ضمن فعاليات حملة المديرية العامة للدفاع المدني سلامتك بمنزلك غايتنا وذلك بإشراف مديري الإدارة ومركز السلامة الميداني وفريق عمل من أفراد السلامة. وتم خلال الجولة لقاء مواطنين ومقيمين وتقديم الشرح لهم عن الحملة وتوزيع نشرات تعريفية وتوعوية عن السلامة المنزلية عليهم وكذلك التعريف بالأخطار التي قد تنجم من خلال الاستخدامات والتجهيزات المختلفة. وتركزت الجولة الميدانية على مراكز تجارية وشقق مفروشة، يتردد عليها الكثير من المواطنين والمقيمين، فيما تم بث رسائل توعوية هادفة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل وتوخي الحذر من الأخطار الموجودة بالمنازل خلال فترة العزل المنزلي. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني أحد رفيدة يوزع نشرات توعوية وتعريفية عن السلامة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.