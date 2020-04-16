استشارية أطفال لـ”المواطن”: هذا ما تفعله التطعيمات الوقائية

2020-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في وقت شددت وزارة الصحة على ضرورة عدم تأجيل التطعيمات، مؤكدة أن المراكز الصحية تلتزم بكافة الاحترازات الوقائية لمكافحة العدوى، أوضحت استشارية الأطفال الدكتورة عائشة عبدالعزيز لـ”متابعات الخليج 365“، التطعيمات هي مواد حيوية (بيولوجية) يتم تصنيعها بطريقة معينة وفي ظروف معينة، عن طريق أخذ البكتيريا أو الفيروس، ثم تتم معالجتها مخبرياً لتكون غير ضارة للإنسان فلا تسبب المرض إذا تم إعطاؤها للطفل، ولكن فقط تنشط جهاز المناعة منتجة مجموعة من الأجسام المضادة القادرة على حماية الجسم من الأمراض المختلفة سواء المعدية والسائدة وغيرها، وهذه المضادات لها قدرة عالية على مهاجمة مسببات الأمراض والتخلص منها، وعندما يتعرض الأطفال لأي نوع من هذه الجراثيم تكون الأجسام المضادة جاهزة لمقاومتها والقضاء عليها.

وعن موانع التطعيم أضافت، ثبت علمياً أن موانع التطعيم قليلة جداً، منها إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو من السعال والعطس، فتجب استشارة الطبيب لتحديد مدى إمكانية تأخير التطعيم إلى وقت آخر.

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وكانت وزارة الصحة قد دعت في تغريدة لها عبر تويتر بالمبادرة وحجز التطعيمات الآن للحفاظ على صحة الأبناء وذلك عبر تطبيق موعد أو الاتصال على الرقم 937.

وقالت الصحة: إن التطعيمات إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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