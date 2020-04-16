، "الداخلية": تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين دون مراجعة "الأحوال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال تعليق الحضور لمقار العمل الحكومية.. ضمن جهود مواجهة آثار " كورونا

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:

1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية.

2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.وزارة الداخلية الهوية الوطنية فيروس كورونا الجديد