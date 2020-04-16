محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي ارتفع إلى 19130 حالة وفاة و182816 إصابة أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة. وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد 5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16 أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة. وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة. Advertisements 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 01:36 PM الإجمالي ارتفع إلى 19130 حالة وفاة و182816 إصابة الإجمالي ارتفع إلى 19130 حالة وفاة و182816 إصابة أعلنت السطات الصحية في إسبانيا الخميس تسجيل 5153 إصابة و551 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة. وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 19130 حالة وليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 182816 حالة. ، 5153 إصابة و551 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا ،

المصدر : الخليج 365

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