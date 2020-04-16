محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة. Advertisements 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 01:22 PM إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة. ، إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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