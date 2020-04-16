شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة التباهي بخرق منع التجول داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا عددًا من المخالفين الذين يتباهون بخرق قرار منع التجول في المملكة من خلال تصوير مقاطع فيديو لمخالفاتهم.
ومن الناحية القانونية، فأن ارتكاب مثل هذه المخالفات تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل للسجن والغرامة.
وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فأن المخالف لقرار منع التجول يكون معرض لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أوالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
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