6 مزايا لحاملي الإقامة المميزة دون غيرهم من الأجانب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مركز الإقامة المميزة عن أبرز 6 مزايا لحاملي الإقامة المميزة فور الحصول عليها ، وهي كالتالي : كشف مركز الإقامة المميزة عن أبرز 6 مزايا لحاملي الإقامة المميزة فور الحصول عليها ، وهي كالتالي : 1- مزاولة الأعمال التجارية ، وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي . 2- امتلاك العقارات السكنية والإنتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة . Advertisements 3- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها . 4- استصدار تأشيرات زيارة للأقارب . 5- إمكانية العمل في منشآت القطاع الخاص والإنتقال بينها . 6- امتلاك وسائل نقل خاصة .

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