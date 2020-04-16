شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس أعلنت وزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا ، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي: 1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية. 2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية. 3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

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