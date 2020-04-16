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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أول دفعة من المواطنين العائدين من البحرين تغادر الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):غادرت اليوم الخميس أول دفعة من المواطنين العائدين من البحرين الحجر الصحي بالشرقية بعد التأكد من سلامتهم .
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية خروج المواطنين ممن كانوا ملتزمين بالحجر الصحي بالبحرين 14 يوم ، وعدم ظهور أي أعراض عليهم .
وكانت المديرية قداستقبلت بالتعاون مع التجمع الصحي الأول نحو 1850 مواطن ممن عادوا من البحرين عبر جسر الملك فهد في 14 دور ضيافة .
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