شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يحسم الجدل حول أضرار «المره» على كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب بجامعة الملك سعود بأن المره لها أضرار على كبير السن.

وتابع النمر من خلال تغريده عبر حسابه "تويتر" ردا على سؤال حول ضرر المره على كبير سن لديه ضغط وسكر بان عليه أن يزن أموره قبل أن يشرع في ذلك لأنه من الممكن أن يكون لها أضرار.

وأضاف خالد النمر في تغريده أخرى بانه يرغب في منح الموظفين من مرضى القلب والسكر إجازة من أعمالهم حتى يزول الخطر.