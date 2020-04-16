شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إصدار «الأمهات» سجل الأسرة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الأحوال المدنية اليوم الخميس طريقة إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات عبر حساب المستفيدة في أبشر ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول على الحساب بالمنصة .
2- اختيار " خدماتي " .
3- اختيار " الأحوال المدنية " .
ولا يجوز إستخراج سجل الأسرة أكثر من مرة إلا إذا حدث تغيير في حالة مقدمة الطلب ، أو عدد أفراد الأسرة أو اسم مقدمة الطلب أو أحد أفراد اسرتها .
ويمكن للأم سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة إصدار السجل ، بشرط أن يكون لديها فرد أسرة واحد على الأقل وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني " واصل " .
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