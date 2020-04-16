شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول أيام نوء الذراعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن اليوم الخميس أول أيام نوء "الذراعين"، وهو النوء الذي يحل بعد نوء "الحميمين" مباشرةً ثم يأتي بعد نهايته نوء "ثريا القيظ"

وتابع الحصيني بان نوء "الذراعين" تبلغ 26 يومًا و ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء "الحميمين"وأيام نوء، وتشتمل على منزلتين من منازل الشمس ،والقمر وهما منزلتا "المؤخر".

وأضاف خبير المناخ أن نوء الذراعين تغرس فيه الأشجار المثمرة والنخيل وتزرع به البذور الصيفية، متابعا بأن دخوله يوافق حالتين مطيرتين على أجزاء واسعة من المملكة.