شكرا لمتابعة خبر عن غرامة مليون ريال وسجن 15 عام لكافة أشكال الإتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):تعد جرائم الإتجار بالأشخاص من أكثر الجرائم التي وقفت لها المملكة بحزم بما يحمي المجتمع من كافة شكاله مهما كانت صفة مرتكب الجريمة .
ووفقاً للعقوبة النظامية لجرائم الإتجار بالبشر في المملكة ، فإن الجاني يُعاقب بالسجن لمدة 15 سنة أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، كما يجوز للمحكمة الجزائية مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات التي قد تكون استعملت في الجريمة .
وتشكل جرائم الإتجار بالبشر إكراه المجني عليه أو الإحتيال عليه أو خداعه أو استغلال وظيفته أو ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو عطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر ، أو إساءة استعمال السلطة .
وغالباً ما يسعى الجاني للإتجار بالأعضاء البشرية ، أو التسول بالمجني عليه ، أو الإعتداء الجنسي أو الخدمة قسراً والإسترقاق .
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