شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الفلبين توجه تنبيه هام للمواطنين في سيبو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المتوجدين في مدينة سيبو والراغبين في القدوم إلى العاصمة مانيلا لسرعة التواصل معها. دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المتوجدين في مدينة سيبو والراغبين في القدوم إلى العاصمة مانيلا لسرعة التواصل معها. وأكدت السفارة أنه يمكن التواصل عبر الهواتف المرفقة بالبيان التالي لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية .

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