شكرا لمتابعة خبر عن "المشيطي": 3 مكاسب قريبة في قطاع الدواجن بعد دعم الـ 60 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة "منصور المشيطي " أن صرف الدفعة الثالثة من برنامج دعم قطاع الدواجن في المملكة بقيمة تزيد عن 59 مليون ريال ستعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد .
كما أكد أن الدعم يشمل إنتاج بيض المائدة أو لحم الدجاج ، أو صيصان التربية ، وذلك امتداداً للدعم الحكومي المستمر لتحقيق الأمن الغائي في المملكة .
وكان صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد اعتمد عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون ريال .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر "المشيطي": 3 مكاسب قريبة في قطاع الدواجن بعد دعم الـ 60 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.