شكرا لمتابعة خبر عن "المشيطي": 3 مكاسب قريبة في قطاع الدواجن بعد دعم الـ 60 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة "منصور المشيطي " أن صرف الدفعة الثالثة من برنامج دعم قطاع الدواجن في المملكة بقيمة تزيد عن 59 مليون ريال ستعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد .

كما أكد أن الدعم يشمل إنتاج بيض المائدة أو لحم الدجاج ، أو صيصان التربية ، وذلك امتداداً للدعم الحكومي المستمر لتحقيق الأمن الغائي في المملكة .

وكان صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد اعتمد عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون ريال .

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