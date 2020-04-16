شكرا لمتابعة خبر عن جامعة المجمعة تطلق مبادرة «وقتك في بيتك» لتصفح أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أطلقت عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة مبادرة ( وقتك في بيتك ) باستخدام بوابة البحث الموحد ( MuFind ) ، والتي تساهم في دعم وتشجيع كافة العمليات البحثية والعلمية .

وتساعد على تعزيز الوعي المعلوماتي والإثراء المعرفي ، وتوفير مصادر المعرفة لجميع الباحثين للوصول لمصادر المعلومات من خلال تصفح أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية موزعة بين كتب إلكترونية ، ومقالات علمية ، وكتب سمعية ، ورسائل جامعية وغيرها ، والتي بدورها تتيح للمستفيدين من مكتبات الجامعة والباحثين من المجتمع المحلي الحصول على نسخ إلكترونية - عن بُعد - من خلال تواجدهم في منازلهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي ، أو الأجهزة الذكية للاستفادة منها والاطلاع عليها.

الجدير بالذكر أن بوابة البحث الموحد تعدّ الأولى من نوعها بين الجامعات السعودية التي تتيح للمستفيد الربط بين فهرس مكتبات الجامعة ومصادر المعلومات الرقمية في بوابة بحث واحدة دون الحاجة للتنقل بين مصادر المعلومات المختلفة .

Advertisements

وتتميز أيضاً بالعديد من الخصائص والمميزات ، وهي: إمكانية الوصول للفهرس الاجتماعي المتاح على الإنترنت، ومشاركة المستخدم في صناعة وإثراء المحتوى المعرفي، ودعم كافة أنواع البحث في مصادر المعلومات، ودعم الباحث بأدوات البحث الذكية.

حيث بلغ الدخول على البوابة حتى الان 20351 متصفح. ويمكن الدخول للبوابة عن طريق الرابط التالي :

‏Mufind.mu.edu.sa