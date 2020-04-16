أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 16 أبريل 2020،عن الاستفسار عن باقي الاقساط من بنك التسليف حيث لا زال طلب الإعفاء ًمستمرا كما ورد في الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الصدد والذي يشمل مجموعة من الفئات التي تأثرت بالإجراءات التي تطبقها المملكة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من أصحاب القروض الذين شملهم الإعفاء الجديد الذي صدر في ظل حالة الطوارئ التي تخيم على البلاد جراء تفشي مرض فيروس كوفيد 19.

السعودية: الاستفسار عن باقي الاقساط من بنك التسليف _ مرفق الرابط

وبحسب الأمر الملكي، تقرر إعفاء عدد من المستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية من القروض والتمويل الشخصي بجميع أنواعه للفئات التالية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي:.

الأيتام الأمنيين.

المسنون مستفيدون من الضمان الاجتماعي.

ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تشملهم برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة داخل المملكة.

وفقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المتحدث باسم البنك، حيث تم وضع عدد من المعايير لتحديد الفئات التي تستفيد من إعفاء البنك الدولي، والتي يمكن تلخيصها في العبارة الأكثر ً احتياجا، ً بناء على على معايير تشمل:

العمر.

الحالة الاجتماعية.

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عدد أفراد الأسرة.

الحالة الصحية.

ومعايير أخرى يتم من خلالها تحديد المجموعات الأكثر احتياجا للاستفادة من الاعفاء من قرض بنك التنمية الاجتماعية، وفيما يلي آلية الإعفاء و الاستفسار عن باقي الاقساط من بنك التسليف في السعودية:

تتمثل الآلية تقديم طلب الإعفاء من خلال البوابة الموحدة بوزارة المالية السعودية حيث يتم دراسة طلب الإعفاء للتأكد من تطبيق الشروط الواردة في المبادرة الملكية وجميع تلك الذين يستوفون الشروط معفون من قرض بنك التنمية الاجتماعية مباشرة ضمن إطار السياسة العامة الذي تتبناه السعودية للحد من آثار فيروس كورونا على الأكثر ً تضررا.

وأشار البنك إلى أنه يمكن تقديم طلب الإعفاء، حيث تشرف لجنة متخصصة على دراسة طلبات الإعفاء من جميع الجوانب، كما تقع معايير الشمولية والآلية ضمن اختصاص برنامج الإعفاء ووزارة المالية، حيث يتم النظر في العديد من الجوانب بما في ذلك العمر والحالة الاجتماعية والحالة العملية وغيرها من الشروط.

وفي وقت سابق، قال موقع بنك التنمية الاجتماعية، إن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف هي (الهوية، كرت العائلة، وثيقة بالحالة الصحية، توضيح صعوبة الظروف المعيشية).

كما يتطلب تقديم إعفاء بنك التسليف في السعودية، توقيع طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية، إرسال الأوراق للديوان الملكي بالبريد السعودي، علما أن الإعفاء من القروض يتم بالأمر الملكي فقط. وفق البنك. استعلام إعفاء بنك التسليف.

ولا تزال الصورة غير واضحة فيما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يترقبون إذا ما كان إعفاء بنك التسليف سوف يشملهم أم لا، في ظل الإغلاق التام الذي يشل الحركة في المملكة العربية.

وجاءت هذه التطورات بعدما قرر بنك التنمية الاجتماعية إطلاق محفظة الرعاية الصحية بملياري ريال سعودي؛ من أجل تمويل ألف منشأة صحية بالتزامن مع أحداث فيروس كورونا الذي يضرب العالم.