الحصيني: اليوم أول أيام نوء «الذراعين».. ويستمر 26 يومًا

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام نوء (الذراعين)، وتبلغ مدته 26 يومًا، مشيرًا إلى أنه يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر؛ هما منزلتا (المؤخر)، و(الرشا)، ويكونان غزير المطر، وفيه فرصة تشكل السحب العملاقة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع تويتر: «اليوم الخميس أول أيام (الذراعين)، وهو النوء الذي يحل بعد نوء (الحميمين) مباشرةً، ويأتي بعد نهايته نوء (ثريا القيظ). وتبلغ فترة نوء (الذراعين) 26 يومًا»، مشيرًا إلى أن نوء الذراعين ليس نجمًا، بل هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء (الحميمين)وأيام نوء (ثريا القيظ)».

وأضاف:« نوء (الذراعين) يشتمل على منزلتين من منازل الشمس، والقمر، هما منزلتا (المؤخر)، أو كما يسميه العامة (ذراع أول)، الثانية (الرشا) أو كما يسميه العامة (ذراع ثاني) غزير المطر -إن شاء الله تعالى- فيه فرصة تشكل السحب العملاقة، مطره محمود، وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيه».

ولفت الحصيني إلى أن «(المؤخر) أو (ذراع أول) أيامه (13) يومًا تغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع فيه البذور الصيفية غالب أيامه الجو لطيفًا في الليل، ويميل إلى الحرارة في الظهيرة، فيه تقلبات جوية وتكثر طيور القماري والعقعق، ويوافق دخوله حالتين مطريتين -إن شاء الله- على أجزاء واسعة من المملكة».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير ، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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