كراني بعد تحرك حزام سحابي: يا خليج الخير.. الغيث قادم

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، اليوم الخميس، هطول أمطار الخير على الخليج العربي، خلال الساعات القادمة

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: «يا خليج الخير.. الغيث قادم»، موضحًا أن هناك تحركًا متسارعًا لحزام سحابي ممطر نحو وسط الخليج وجنوبه، يؤدي إلى هطول أمطار رعدية، تميل إلى الغزارة.

وأضاف كراني أن الحالة الممطرة مصحوبة برياح هابطة بسرعة 60–90 كم/س، وتدهور للرؤية، وحبات من البرد، مع فرصة سيول خاصة بالإمارات.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل.

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