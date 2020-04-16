بالصور.. «صحة الشمالية»: أكثر من 40 ألف مستفيد من أنشطة التوعية بكورونا

أعلنت صحة الشمالية، أن نحو 40 ألف مستفيد استفاد من جهودها التوعوية؛ للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، ومنع انتشاره.

وأوضحت أنها نفذت العديد من الأنشطة في الأسواق التجارية، ومصارف تحويل الأموال الخاصة بالعمالة الأجنبية، والصيدليات، ومقارّ العاملين في أسواق الفحم والمعدات الصناعية، إلى جانب إقامة عدد من نقاط الفرز الصحية على مداخل مدينة عرعر، تعمل على مدار الساعة، يتم فيها قياس درجة الحرارة لجميع القادمين؛ وذلك للتأكّد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمدينة.

وأضافت صحة الشمالية أنها وزعت "بروشورات" توعوية وتثقيفية، كما بثت رسائل توعوية عبر المنصات الإلكترونية الصحية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 40 ألف مستفيد خلال أسبوع واحد فقط.

وتضمنت الأنشطة التوعوية كيفية استخدام المعقمات، وطرق غسل اليدين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والابتعاد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على رقم (937).

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