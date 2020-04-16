الصخري يتوقع بداية ونهاية موجة أمطار على 10 مناطق

توقَّع المهتمّ بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة خلال الأيام القادمة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أنها قد تستمر حتى ٢٢ إبريل.

وقال الصخري -عبر حسابه على موقع «تويتر»-: «آخر التحديثات تبشر بحالة جديدة، فرص أمطار وبرديات متفاوتة قد تصل إلى غزيرة خلال الأيام القادمة حتى الأربعاء ٢٩ شعبان/ ٢٢ إبريل بإذن الله».

وأوضح أن الحالة تشمل مناطق (الرياض والشرقية والمدينة وحائل والقصيم ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران).

وأضاف الصخري: «أبشروا بالخير بإذن الله.. حالات جوية مطرية مميزة (سيول وبرديات وخيرات) تشمل عديدًا من مناطق المملكة -بمشيئة الله خلال- ما تبقى من شهر شعبان١٤٤١/ الثلث الثاني من إبريل ٢٠٢٠، وذلك حسب آخر التحديثات، نسأل الله أن يسقي البلاد والعباد، وأن يعجل بزوال وباء كورونا ؛ آمين يا رب».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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