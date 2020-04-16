أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكن من الرجوع لإيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد».
وتابعت الجوازات: «علمًا بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».
جاء ذلك ردًّا على استفسار من وافد مصري، بأنه خرج بتأشيرة ذهاب وعودة ولم يتمكن من الرجوع بسبب الظروف الحالية، متسائلًا عن إجراءات جديدة بشأن العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجوازات تحدد موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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