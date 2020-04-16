مديرية الجوازات تحدد موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكن من الرجوع لإيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد».

وتابعت الجوازات: «علمًا بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من وافد مصري، بأنه خرج بتأشيرة ذهاب وعودة ولم يتمكن من الرجوع بسبب الظروف الحالية، متسائلًا عن إجراءات جديدة بشأن العودة.