السفارة السعودية بالفلبين تدعو رعايا المملكة خارج مانيلا لسرعة التواصل معها

طالبت السفارة في الفلبين، اليوم الخميس، من المواطنين المتواجدين مدينة سيبو، والراغبين في القدوم إلى العاصمة مانيلا، ،سرعة التواصل معها.

وقالت السفارة –عبر حسابها بتويتر-: «تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة سيبو ولديهم الرغبة بالقدوم إلى العاصمة مانيلا، سرعة التواصل، معها لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية».

وأشارت السفارة إلى أنه يتم التواصل معها عبر الأرقام التالية:

هاتف السفارة: (0063288564444 )، وهاتف شؤون السعوديين الطوارئ: ( 00639188073636 – 0639178946464 )، وهاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، وهاتف الملحقية الثقافية في سنغافورا والفلبين (006567383855).

أو عبر البريد الإلكتروني التالي:

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يذكر أن وزارة الخارجية أطلقت منصة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج، عقب انتشار كورونا، وعادت عدة رحلات من لندن وجاكرتا والمنامة ونيويورك.

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