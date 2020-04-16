بالصور.. مدني مكة يخلي ٣٥ شخصًا بعد حريق في منزل بالعزيزية

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من السيطرة على حريق بعمارة في حي العزيزية، مكونة من ثلاثة أدوار، وإخلاء ٣٥ شخصًا من قاطنيها.

‏وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تلقّت بلاغًا صباح اليوم الخميس، يفيد بوجود حريق بعمارة بحي العزيزية، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأوضح القرني، أنه بوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وكان الحريق في بلكون بالدور الأول، امتد لجزء من الدور الثاني.

وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ، وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ٣٥ من جنسية آسيوية، باستخدام سيارة السلالم واخماد الحريق.

وأشار العقيد القرني، إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

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وأهاب القرني، بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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