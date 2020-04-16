بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص خطفوا وافدًا وهددوه بالقتل

تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على 3 أشخاص، قاموا بتوثيق اعتدائهم على وافد عربي في مقطع فيديو.

وذكرت مصادر أن الثلاثة اعتدوا بالضرب على وافد عربي الجنسية، وهددوه بالقتل، ووثقوا ذلك في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، مشيرةً إلى أنه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، نوه أمس الأربعاء، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنَين في العقد الرابع من العمر، قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بمدينة الرياض، وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

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