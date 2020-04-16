تدفق الغذاء وإجراءات مواجهة كورونا تتصدر اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين

يعقد وزراء الزراعة في مجموعة دول العشرين، برئاسة السعودية، اجتماعًا افتراضيًّا، يوم الثلاثاء القادم (21 ابريل 2020) لاتخاذ إجراءات لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت مجموعة العشرين السعودية –عبر تويتر- أن الاجتماع يأتي لاتخاذ إجراءات بناءً على التزام القادة في التصدي لجائحة كورونا، وضمان التدفق للمنتجات الزراعية الأساسية، من أجل حماية الأمن الغذائي العالمي والتغذية.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، عقدوا اجتماعًا افتراضيًّا أمس الأربعاء، تحت رئاسة السعودية، لمناقشة جائحة كورونا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الاجتماع ناقش محورين، أولًا: تقديم خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرين من أجل تعزيز تعاون اقتصادي بيننا لتجاوز أزمة كورونا، وثانيًا: تقديم المساعدة المالية الى الدول الأكثر ضعفًا.

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اقتصاد/ كلمات مفتاحية: وزير الزراعة، مجموعة العشرين، وزراء الزراعة بمجموعة العشرين

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