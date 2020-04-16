الحصيني: أجواء غائمة جزئيًّا على الشمالية.. باردة نسبيًّا على الوسطى والشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواءً غائمة جزئيًّا على منطقة الحدود الشمالية، باردة نسبيًّا على الوسطى والشرقية، لطيفة على باقي المدن.
وقال الحصيني، عبر حسابه على «تويتر»: «سحب رعدية، صباح اليوم الخميس الساعة 5:30 جنوب الهفوف والربع الخالي وعلى الإمارات».
وأضاف أن «الأجواء غائمة جزئيًّا صباح اليوم الخميس الساعة 5:30، باردة على الشمالية، باردة نسبيًّا على الوسطى والشرقية، لطيفة على باقي المدن».
من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير ، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.
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