السعودية اليوم / اجتماع لوزراء خارجية دول الساحل لبحث أزمة كورونا



نواكشوط 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

عقد وزراء خارجية دول الساحل ، اليوم، اجتماعا عن بعد لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة وكذلك الوضعية الصحية في ظل تفشي فيروس كرورنا.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن الاجتماع الذي شارك فيه الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل ، تناول المساعدات التي تم الحصول عليها وتلك التي يمكن أن تحصل عليها المجموعة وطريقة استغلالها للتخفيف من تبعات هذا الوباء ، إضافة إلى القضايا الأمنية في منطقة الساحل والتحديات التي تواجهها المجموعة.

ودعا المشاركون في الاجتماع الى ضرورة إيجاد دعم لدول المجموعة في مواجهة التحدي الأمني والتحدي الصحي وكذا التحديات الناجمة عن التقلبات المناخية ، وضرورة أن يتجسد هذا الدعم في الإعفاء التام من الديون والتي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا.

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13:41ت م

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