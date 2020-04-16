السعودية اليوم / قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تطالب المؤسسات الدولية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من فيروس كورونا



بيروت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 ابريل 2020 م واس

طالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، المؤسسات الدولية والمنظمات الصحية والمعنية بحقوق الإنسان في العالم للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من فيروس

وتوجهت القيادة الفلسطينية في لبنان ،اليوم، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بنداء إلى المؤسسات الحقوقية والدولية بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء والمرضى ، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى المعنية بحقوق الإنسان .

وأعربت قيادة المنظمة في بيانها عن قلقها البالغ من أشكال التعذيب والتنكيل التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وحذرت من الاستهتار بحياتهم وطالبت باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في ظل انتشار جائحة كورونا.

// انتهى //

13:38ت م

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بيروت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 ابريل 2020 م واسطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، المؤسسات الدولية والمنظمات الصحية والمعنية بحقوق الإنسان في العالم للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من فيروس كورونا وتوجهت القيادة الفلسطينية في لبنان ،اليوم، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بنداء إلى المؤسسات الحقوقية والدولية بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء والمرضى ، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى المعنية بحقوق الإنسان .وأعربت قيادة المنظمة في بيانها عن قلقها البالغ من أشكال التعذيب والتنكيل التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وحذرت من الاستهتار بحياتهم وطالبت باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في ظل انتشار جائحة كورونا.// انتهى //13:38ت م0055

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