السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية : حالة جميع المصابين بـفيروس كورونا في مراكز العزل والعلاج مستقرة



رام الله 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حالة جميع المصابين بفيروس "

وأضافت الكيلة في الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا ، اثنتان منها من مخيم الدهيشة والعبيدية في محافظة بيت لحم، لممرضين يعملان في مستشفى المطلع انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، وإصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، و3 إصابات في جبل المكبر في القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، نقل العدوى لزوجته وابنته.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ترتفع إلى 294 في جميع المحافظات، و81 داخل أسوار مدينة القدس.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة تبلغ 227 حالة، فيما سجلت 61 حالة شفاء، كما أجرت وزارة الصحة 20200 فحص.

// انتهى //

13:36ت م

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رام الله 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حالة جميع المصابين بفيروس " كورونا " في مراكز العزل والعلاج، مستقرة.وأضافت الكيلة في الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا ، اثنتان منها من مخيم الدهيشة والعبيدية في محافظة بيت لحم، لممرضين يعملان في مستشفى المطلع انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، وإصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، و3 إصابات في جبل المكبر في القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، نقل العدوى لزوجته وابنته.وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ترتفع إلى 294 في جميع المحافظات، و81 داخل أسوار مدينة القدس.ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة تبلغ 227 حالة، فيما سجلت 61 حالة شفاء، كما أجرت وزارة الصحة 20200 فحص.// انتهى //13:36ت م0053

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